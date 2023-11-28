В Казани жителя задержали за подготовку терактов и диверсий

В Казани был задержан 30-летний житель, готовившийся совершить ряд терактов и диверсий на территории Татарстана. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Shot.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Отмечается, что татарстанец состоял в запрещенной в РФ террористической организации «Легион "Свобода России"» и намеревался устроить поджог военной техники на территории местного танкового училища и несколько взрывов на ж/д дороге.

По данным канала, дома у задержанного нашли элементы для создания самодельного взрывного устройства: семь таймеров для детонатора и трансформаторов для создания тока, два часовых механизма, 3 кг аммиачной селитры, пять мобильников, один дрон, системы сброса для него и еще восемь аккумуляторов.

Кроме того, задержанный сам показал правоохранителям свой схрон в лесу, где хранились 17 бутылок керосина. Против татарстанца уже возбуждены соответствующие уголовные дела. Ему грозит до 20 лет колонии.

"Ъ-Казань"