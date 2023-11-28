В шести районах Крыма восстановили мобильную связь, нарушенную из-за непогоды

В шести районах Крыма восстановили работу мобильной связи, нарушенную в результате шторма. Об этом сообщает министерство внутренней политики, информации и связи.

В общей сложности за минувшую ночь в республике восстановили работоспособность 89 базовых станций. Большую часть из них починили в Симферопольском, Красногвардейском, Нижнегорском, Черноморском, Раздольненском и Советском районах.

О перебоях в работе мобильной связи и интернета в Крыму стало известно 27 ноября. На утро региональные власти сообщили о нарушениях в работе 300 базовых станций связи.

Анастасия Донскова

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