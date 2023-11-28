После шторма на Кубани и в Крыму в дома вернули тепло и электричество

В Краснодарском крае после шторма полностью восстановлено энергоснабжение, в Крыму — подача тепла. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Штормовой ветер и обильные осадки, прошедшие в регионах 26 и 27 ноября, привели к многочисленным подтоплениям и нарушению подачи коммунальных ресурсов. Так в Крыму в результате аварийных ситуаций без газоснабжения остались жители 45 населенных пунктов, без электричества — около 400 тыс. человек.

Всего в результате непогоды в регионах ЮФО подтопленными оказались 324 жилых дома, 100 гостиниц и 503 двора. По данным Минэнерго, с проблемами электроснабжения столкнулись около 2 млн человек. Продолжаются работы по откачке воды, расчистке улиц и устранению коммунальных аварий.

Анастасия Донскова

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