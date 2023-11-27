В 45 населенных пунктах Крыма зафиксированы проблемы с газоснабжением

Из-за ночного шторма в Крыму проблемы с газоснабжением зафиксированы в 45 населенных пунктах. В 17 населенных пунктах у 126 абонентов поврежден газопровод, также отключена одна котельная, от газоснабжения отключены 672 абонента, сообщает пресс-служба министерства топлива и энергетики республики.

Ночью света не было почти у 500 тыс. жителей полуострова. К утру части из них – около 100 тыс. – вернули свет. Остаются без электроэнергии порядка 400 тыс. крымчан, обесточены 248 населенных пунктах.

Повреждения устраняют 183 бригады энергетиков – больше 500 человек и 215 единиц техники. Ликвидация последствий шторма продолжается.

Вячеслав Рыжков

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