Частный воронежский Никитинский театр собирает средства на новый спектакль

Театральный продюсер Евгений Худяков объявил на краудфандиговой платформе Planeta.ru сбор средств на постановку спектакля «Куда пропал прекрасный принц» в негосударственном воронежском Никитинском театре.

Спектакль ставится по одноименной пьесе Марии Огневой. Он «тематически продолжает линию спектаклей для подростков», в которую входят уже созданные постановки. По сюжету Золушка, Белоснежка, Русалочка и Рапунцель, «отчаявшись дождаться своих прекрасных принцев, сами отправляются на их поиски, прихватив с собой в тележке Спящую Красавицу». «Нам даже страшно подумать, что ждет их впереди. Конечно, мы вам ни за что не расскажем заранее, найдет ли каждая своего Прекрасного Принца, но гарантируем — вы узнаете много нового об "изнеженных" принцессах и сможете взглянуть на них с совершенно неожиданной стороны, увидев в необычных обстоятельствах», — написали авторы проекта.

На постановку организаторы уже получил грант «небольшой грант» от ООГО «Российский фонд культуры». По данным фонда, московскому АНО «Центр поддержки культурных инициатив "Арт-проект"» выделено на создание этого спектакля 1,3 млн руб. Общая сумма оценивается в 3,5 млн, софинансирование должно составить 2,2 млн.

На Planeta.ru собирают 300 тыс. руб. «Грант покрывает часть наших затрат на спектакль, денег на выпуск все равно не хватает. Поэтому мы решили запустить крауд-кампанию, которая позволит найти средства на изготовление декораций а также пошив костюмов», — следует из описания.

Стоимость лотов составляет от 350 руб. до 50 тыс. руб. За наименьшую сумму можно получить доступ к видеозаписям трех спектаклей «Арт-проекта», поставленных для разных театров России. За 50 тыс. — статус мецената проекта, а также два VIP-билета на первый ряд на премьеру, участие в банкете после спектакля с актерами и постановочной командой и возможность посещения всех постановок Никитинского театра до конца этого сезона.

Другими лотами стали мешочек из спектакля театра «Двенадцатая ночь» и участие в конкурсе за общение с худруком Борисом Алексеевым (по 500 руб.), 1 кг яблок с электронной открытой от Белоснежки (1 тыс.), пригласительный на предпремьерный показ (1,3 тыс.), участие в ремонте театра и общение с труппой (3 тыс.), отзыв Марии Огневой на пьесу или сценарий и «забавный аксессуар» с отсылкой к тематике постановки (по 5 тыс.), абонемент на три премьеры и две «капитально возобновленные» постановки (8,5 тыс.).

После начала спецоперации весной 2022 года Никитинский театр лишился своей площадки — зала в ДК Железнодорожников. Собственник Юго-Восточная железная дорога объясняла разрыв договора новыми планами, задержкой арендной платы и провокационным поведением арендатора.

После этого театр играл на нескольких других площадках, в том числе на сцене Камерного театра. В том же году Никитинский нашел новое помещение, в котором до сих пор продолжает ремонт. При этом театр уже играет здесь часть спектаклей.

«Куда пропал прекрасный принц» может стать второй премьерой на новой площадке. Первые показы постановки запланированы на 16 декабря.

О первой премьере на новой сцене Никитинского театра читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Оживление ситкомом».

Александр Прытков

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