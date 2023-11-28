Эвакуированные жители Ейского района вернулись домой после шторма

В Ейском районе эвакуированные во время шторма жители вернулись в свои дома. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

В Ейске, станице Должанской и поселке Ясенская Поляна в результате непогоды подтопило 15 домов и 220 дворов. Работы по откачке воды продолжаются в районном центре. В границах станицы Должанской и поселка Ясенская поляна действует режим ЧС.

Работы по откачке воды полностью завершили в Горячем Ключе и Славянском районе. В настоящее время там идет оценка причиненного ущерба.

Ранее из-за шторма в Ейском районе эвакуировали 42 человека, в том числе 12 детей.

Анастасия Донскова

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