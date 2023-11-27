В Ейском районе ввели режим повышенной готовности из-за шторма. Об этом сообщил глава муниципалитета Роман Бублик в Telegram.

На территории поселка Ясенская Переправа, станицы Должанской и Ейска были развернуты пункты временного размещения граждан. Экстренные службы осуществляют контроль за уровнем моря.

Ранее стало известно, что в поселке Ясенская Переправа в Ейском районе в результате нагона подтопило дорогу, ведущую в поселок. Из поселения и станицы Должанской эвакуировали и разместили в ПВР 42 жителя, в том числе 12 детей.

В Краснодарском крае действуют семь штормовых предупреждений. До конца суток в регионе ожидают подъема уровня воды в реках и усиления ветра.

Анастасия Донскова

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