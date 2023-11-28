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В Симферополе расчистили подъездные дороги после шторма

В Симферополе от последствий шторма расчистили все подъездные пути. Об этом сообщает Оперативный штаб Крыма.

В общей сложности службы расчистили 3,6 тыс. км и подсыпали 3 тыс. км дорог. В настоящее время в дежурстве задействовано 26 единиц техники.

Сообщается, что Ангарский и Грушевский перевалы работают в штатном режиме. Ранее в указанных районах прошел обильный снегопад. Местами слой снега достигал 20 см.

Анастасия Донскова

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