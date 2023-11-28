Петербургское предприятие запустило серийный выпуск беспилотников «Ветер»

Беспилотные летательные аппараты «Ветер» двойного назначения начали выпускать в Санкт-Петербурге на базе АО «Котлин-Новатор», пишет ТАСС со ссылкой на начальника лаборатории БПЛА Владислава Удальцова.

Техника может быть использована как для разведки, так и осуществления фото- и видеосъемок. На предприятии намерены производить порядка 100 комплектов в месяц в 2024 году. Господин Удальцов уточнил, что специалисты продолжат работу над беспилотником, чтобы его улучшить. В случае расширения производства и наличии заказа АО «Котлин-Новатор» увеличит объемы выпуска БПЛА «Ветер».

Российская техника была разработана в качестве аналога китайским дронам. По оценке начальника лаборатории, «Ветер» по своим характеристикам превосходит часть конкурентов. Вес БПЛА составляет 1,8 кг, он способен поднять предмет до 1 кг. Беспилотник может развивать скорость до 78 км/ч.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в петербургских школах и колледжах введут обучение по управлению дронами, это могут быть специализированные классы и кружки.

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