В Челябинской области назначен новый начальник пограничного управления ФСБ

Начальником Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области назначен полковник Михаил Поштанов. Губернатор Алексей Текслер провел с ним рабочую встречу, сообщает пресс-служба правительства региона.

Во встрече участвовал предыдущий руководитель областной погранслужбы Дмитрий Тишин, которого назначили в центральный аппарат Пограничной службы ФСБ России. Участники обсудили вопросы обеспечения безопасности государственной границы, взаимодействия в развитии приграничного сотрудничества.

«У нас приграничный регион, порядка 900 км границы с Казахстаном. У нас один из крупнейших в стране пунктов пропуска «Бугристое». Со следующего года начинаем его реконструкцию, почти в три раза должна увеличиться его пропускная способность. Вместе с минтрансом эта работа организована, проектирование завершено, объект находится в госпрограмме»,– отметил Алексей Текслер.

Михаил Поштанов отметил, что намерен внедрять «новые наработки, останавливаться на достигнутом» не планирует. «По службе в разных регионах побывал, но здесь еще не был. Есть много проектов, которые нам предстоит реализовывать»,– подчеркнул новый начальник.