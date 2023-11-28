Услуги стоматологических клиник Петербурга подорожали минимум на 15%

Стоимость услуг в частных стоматологических клиниках в Санкт-Петербурге увеличилась на 15-30%, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на экспертов.

По оценкам представителей рынка, лечение зубов в ближайшие месяцы может еще подорожать. Петербуржцев предупреждают, что ниже цены уже не опустятся. Увеличение прогнозируется к Новому году на уровне 15-20%.

Глава Ассоциации частных клиник Петербурга Александр Солонин уточнил, что изменение прейскуранта происходит чаще всего из-за корректировки финансовых планов. Частные клиники анализируют показатели и на их основе формируют цены.

«В основном они зависят от двух факторов: насколько в течение года выросла стоимость на поставку расходных материалов и от заработной платы, которую в связи с общей инфляцией тоже необходимо увеличивать»,— объяснил господин Солонин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средняя номинальная заработная плата возросла в сентябре в Петербурге до 90 926 рублей (+12,6% к уровню 2022 года).

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