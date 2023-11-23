Средняя номинальная зарплата в Петербурге увеличилась почти до 91 тыс. рублей

Средняя номинальная зарплата в Санкт-Петербурге в сентябре этого года составила 90 926 рублей. Это на 3,2% больше, нежели в августе и на 12,6% — чем в сентябре 2022 года. При этом реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в сентябре увеличилась на 2,7% от уровня августа и на 6,8% — от уровня сентября прошлого года. Такие данные приводит Петростат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидерами по размеру зарплат в городе являются отрасли добычи полезных ископаемых (средняя зарплата — 212 290 рублей), воздушного и космического транспорта (161 693 руб.), водного транспорта (146 770 руб.), информации и связи (145 705 руб.), а также финансов и страхования (130 014 руб.). В 1,7 раза больше (86 973 руб.) стали получать сотрудники сферы образования, в 1,6 раза — сферы спорта, организаций досуга и развлечений.

В свою очередь, в Ленобласти средняя номинальная зарплата в сентябре 2023 года составила 64 973 рублей — на 14,5% больше показателя первого осеннего месяца прошлого года. В то же время с августа по сентябрь текущего года наблюдается спад в 2,7%. Реальные же ежемесячные зарплаты жителей Ленобласти выросли за год на 8,6%, однако сократились за месяц на 3%.

Наиболее доходной отраслью в сентябре в 47-м регионе стала деятельность в сфере водного транспорта, где средняя номинальная зарплата составила 113 887 рублей. Наибольший рост по сравнению с августом в Ленобласти наблюдается в сфере образования (+22,4%), где зарплаты за месяц увеличились до 55 585 рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что размер минимальной заработной платы в Петербурге с 1 ноября 2023 года увеличился до 25 тыс. рублей.

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