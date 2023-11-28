В ХМАО из-за кишечной инфекции перевели на дистант более тысячи детей

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) с 27 ноября до 3 декабря из-за распространения кишечной инфекции на дистанционное обучение перевели 1 012 детей из средней школы №44 им. К.Д.Ушинского, сообщили в администрации города. Согласно предписанию Роспотребнадзора по Нижневартовску, Нижневартовскому району и Мегиону, на дистант отправились 34 начальных класса с первого по четвертый.

В период с 14 по 24 ноября в школе выявили 12 случаев кишечной инфекции у учащихся девяти классов. В данный момент в школе проводятся противоэпидемические мероприятия.

Ранее в Советском районе Югры закрыли несколько школ на карантин и перевели обучение на дистант из-за роста числа заболевших ОРВИ.

Ирина Пичурина

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