В Югре несколько школ закрывают на карантин и переводят на дистант из-за ОРВИ

В Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) несколько школ закрывают на карантин и переводят на дистанционное обучение из-за роста числа заболевших ОРВИ, говорится в сообщении пресс-служба администрации Советского района

По данным администрации, на территории Советского района среди заболевших выявляются не только острые респираторные инфекции, но грипп и коронавирус. С 25 ноября по 3 декабря включительно было принято решение перевести школы Советского на дистант. В поселке Пионерский школа перешла на дистант уже с 24 ноября. В Советском политехническом колледже лекционные занятия будут проводиться также дистанционно, практические – очно с учетом разведения потоков обучающихся и соблюдением противоэпидемических мер.

Также было принято решение продлить дистант в учреждениях дополнительного образования детей, культуры и спорта. Во всех дошкольных образовательных учреждениях Советского района также продлена групповая изоляция.

«Несмотря на уже введенные ограничения, стабилизации эпидситуации не наблюдается. Рост заболеваемости фиксируется на протяжении последних трех недель»,— рассказала главный специалист-эксперт отдела Роспотребнадзора в городе Югорске и Советском районе Ирина Крылова.

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