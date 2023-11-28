В Екатеринбурге ТЦ «Сила воли» переделают в интерьер-маркет «Уют-холл»

В Екатеринбурге торговый центр «Сила воли» (Sila Voli) переделают из спортивного ТЦ в интерьерный, об этом «Ъ-Урал» рассказала управляющая ТЦ Дарина Догузова (также управляет центром Architector. По ее словам, ТЦ полностью изменит свое направление к марту 2024 года и будет переименован в интерьер-маркет «Уют-холл». Реконцепцией займется команда интерьерного центра Architector.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ТЦ находится в центре города на ул. Толмачева

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ ТЦ находится в центре города на ул. Толмачева

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Конечно же, концепция будет отличаться от Architector, это будет средний, средний плюс сегмент. Будет три этажа интерьерных салонов. Также будут такие места притяжения, как кофейня, коворкинги и в перспективе планируются офисы под дизайн-студии»,— рассказала Дарина Догузова.

На время работ торговый центр закрывать не будет. Из представленных торговых точек и секций в новой концепции сохранятся лишь скалодром и школа танцев на третьем этаже.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Сильные молла сего»

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