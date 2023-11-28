В Тюмени начали разработку проекта о развитии агломерации

Власти Тюмени начали разработку долгосрочного плана социально-экономического развития Тюменской агломерации до 2025 года. Согласно документам, в ее состав войдут Тюменский и Нижнетавдинский районы, сообщает URA.ru. Сейчас здесь суммарно проживает более 162 тыс. жителей.

Напомним, разработать план развития Тюменской городской агломерации, а также новую долгосрочную инвестиционную стратегию Тюменской области предложил губернатор региона Александр Моор в начале ноября. По его словам, инвестиционная стратегия позволит повысить конкурентоспособность в борьбе за кадры, инвестиции в региональную экономику и человеческий капитал.

Ирина Пичурина

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