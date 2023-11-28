Итоги конкурса на проектирование моста в Ярославле обжаловала фирма из Петербурга

Жалобу на итоги конкурса по выбору подрядчика для разработки проектной документации строительства третьего моста через Волгу и реконструкции Московского проспекта подала компания из Санкт-Петербурга ООО «Лентранспроект». Соответствующая информация размещена на сайте закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОАО по проектированию строительства мостов «Институт Гипростроймост» Фото: ОАО по проектированию строительства мостов «Институт Гипростроймост»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что победителем конкурса стал московский «Институт Гипростроймост», однако заключение контракта было приостановлено из-за поданной жалобы. Ее подала компания «Лентранспроект», заявка которой была отклонена комиссией. В конкурсной документации содержался такой критерий как наличие у участников закупки опыта работы, связанного с предметом контракта. Как указывается в жалобе, ООО «Лентранспроект» приложило документы, подтверждающие наличие 16 исполненных контрактов, однако конкурсная комиссия засчитала только один договор.

«Просим: признать жалобу ООО «ЛТП» обоснованной, отменить протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе, повторно рассмотреть поступившие заявки»,— говорится в жалобе.

Рассмотрение жалобы ярославским МУФАС назначено на 30 ноября.

Алла Чижова