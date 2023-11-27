На конкурс по проектированию третьего моста в Ярославле вновь подали жалобу

На конкурс по выбору подрядчика для разработки проектной документации строительства третьего моста через Волгу и реконструкции Московского проспекта с организацией транспортных развязок вновь подана жалоба, в этот раз — на действия конкурсной комиссии. Об этом сообщили «Ъ-Ярославль» в министерстве дорожного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент дорожного хозяйства Ярославской области Фото: Департамент дорожного хозяйства Ярославской области

Ранее АО «Институт "Стройпроект"» из Санкт-Петербурга подал жалобу в ярославское МУФАС на конкурсную документацию. Автор обращения посчитал, что заказчик создал преимущество «Институту Гипростроймост», которое занималось разработкой смет для закупки. По итогам рассмотрения жалоба признана необоснованной.

Сейчас результаты конкурса подведены, победителем стал «Институт Гипростроймост». Он предложил выполнить работы за 360 млн вместо 514. Однако «Институт "Стройпроект"» вновь подал жалобу, теперь — на действия конкурсной комиссии при оценке заявки. Сообщалось, что всего на конкурс поступило четыре заявки, одну из них отклонили. В ярославском МУФАС сообщили, что жалобу подала другая организация, не «Институт "Стройпроект"». Рассмотрение жалобы назначено на 30 ноября.

Пока МУФАС будет рассматривать жалобу контракт заключить не могут. Сейчас он направлен победителю на подписание, после снятия ограничений свою подпись поставит и заказчик ГКУ ЯО «Ярдорслужба».

Алла Чижова