Прокуратура: у рабочих липецкой молочной фермы были основания для опасений

Прокурорская проверка подтвердила увольнение 18 рабочих молочной фермы в Добринском районе Липецкой области (сотрудники сообщали о 30-ти) и намерения владельца (ООО «Агродом» — одно из юрлиц ГК «Доминант») закрыть ее. В связи с этим у сотрудников предприятия были «основания для опасений, но не более того». Об этом заявили в областной прокуратуре.

Проверка показала, что трудовые договоры с рабочими были прекращены по соглашению сторон, однако нарушений при этом допущено не было. Несмотря на это гендиректору ООО «Петровский агрокомплекс» (юрлицо фермы) Николаю Мищику было выдано предостережение о недопустимости нарушения трудовых прав граждан, согласно которым он должен, в частности, заранее уведомлять их об увольнении.

Также облпрокуратура направила губернатору Игорю Артамонову информацию о необходимости взять на контроль соблюдение трудовых прав работников агрокомплекса региона в целом.

На прошлой неделе в соцсетях была опубликована видеозапись, сделанная рабочим на ферме в селе Новопетровка. В ролике были показаны якобы простуженные коровы в снегу, под ногами и в кормушках которых также лежит снег. По словам автора ролика, с фермы якобы планировалось уволить 50 человек в связи с ее закрытием.

Спустя несколько дней после этого губернатор Игорь Артамонов заявил в своем Telegram-канале, что связался с учредителем фермы. После этого «было принято совместное решение» о том, что предприятие продолжит работу с сохранением всех рабочих мест. Глава региона добавил, что обсуждает с руководством ГК «Доминант» «варианты реконструкции объекта и его дальнейшего развития».

Алина Морозова

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