В Липецкой области губернатор заступился за рабочих молочной фермы

На прошлой неделе в соцсетях была опубликована видеозапись с информацией о закрытии фермы в селе Новопетровка Добринского района Липецкой области. После этого губернатор Игорь Артамонов заявил в своем Telegram-канале, что связался с учредителем фермы — московской группой компаний «Доминант». После этого «было принято совместное решение» о том, что молочная ферма продолжит работу с сохранением всех рабочих мест. Глава региона добавил, что обсуждает с руководством группы «варианты реконструкции объекта и его дальнейшего развития».

В ролике, сделанном рабочим фермы, показываются якобы простуженные коровы в снегу, под ногами и в кормушках которых также лежит снег. По словам автора видеозаписи, с фермы якобы уже было уволено 30 человек и планировалось сокращение еще 50-ти.

«Это специально делают, чтобы развалить сельское хозяйство, убрать коров, сократить людей. Здесь убивают людей морально. Наша власть совхоза "Петровский" оклады себе понаделала по 200 тыс. руб., а рабочих увольнять будет. Сейчас будет рассадник криминала в совхозе, потому что детей кормить будет нечем»,— сказал автор видео.

Рабочий фермы также обратился к президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой обратить внимание на Добринский район и принять меры.

Юрлицо фермы — ООО «Петровский агрокомплекс». По данным Rusprofile.ru, общество было зарегистрировано в поселке совхоза Петровского в 2004 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Уставный капитал — 14 тыс. руб. Генеральным директором выступает Николай Мищик. Учредителем является одно из юрлиц ГК «Доминант» — ООО «Агродом». Выручка «Петровского агрокомплекса» в 2022 году выросла 24% по сравнению с 2021-м: с 738 млн до 911 млн руб., чистая прибыль — на 48%: с 256 млн до 378 млн руб. По собственным данным, ГК «Доминант» была основана в 1996 году Павлом и Светланой Демидовыми, которые являются учредителями всех подконтрольных группе юрлиц. На сегодня в нее входят 24 аграрных предприятия, девять элеваторов, семь сахарных заводов и четыре молочных. В них трудятся 14 тыс. человек. В Черноземье группа представлена в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях. Основное юрлицо ГК (ООО «Группа компаний Доминант») зарегистрировано в Москве. Сахарные заводы группы перерабатывают 50 тыс. т сахарной свеклы в сутки. Объем производства зерновых и масличных культур на предприятиях «Доминанта» составляет более 1 млн т за сезон. Также ежегодно ГК производит 6 тыс. т сыра и более 70 т молочной продукции под собственными брендами «Кубанский молочник», «Староминский сыродел» Cheese box и Profi Cheese. Всего выпускается более 14 тыс. т сыра.

Алина Морозова

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