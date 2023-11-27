Спикер Тюменской облдумы заявил о мошенниках, которые работают от его имени

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов заявил, что от его имени начали действовать мошенники. Об этом спикер рассказал в своем Telegram-канале.

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«Многим моим коллегам, соратникам и знакомым от моего имени приходят сообщения в телеграмм с просьбой оказать финансовую помощь или выйти на связь с представителями силовых структур, чтобы ответить на ряд вопросов. Будьте осторожнее, это мошенники»,— сообщил господин Сайфитдинов. Он также попросил пользователей быть бдительными и не поддаваться на провокации.

Ранее о действиях злоумышленников от своего имени сообщал председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа Борис Хохряков. Мошенники писали гражданам, что их обращение взято в работу и просили уточнить дополнительную информацию.

Василий Алексеев

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