Спикер Тюменской облдумы заявил о мошенниках, которые работают от его имени
Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов заявил, что от его имени начали действовать мошенники. Об этом спикер рассказал в своем Telegram-канале.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
«Многим моим коллегам, соратникам и знакомым от моего имени приходят сообщения в телеграмм с просьбой оказать финансовую помощь или выйти на связь с представителями силовых структур, чтобы ответить на ряд вопросов. Будьте осторожнее, это мошенники»,— сообщил господин Сайфитдинов. Он также попросил пользователей быть бдительными и не поддаваться на провокации.
Ранее о действиях злоумышленников от своего имени сообщал председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа Борис Хохряков. Мошенники писали гражданам, что их обращение взято в работу и просили уточнить дополнительную информацию.