Спикер думы ХМАО заявил о мошенниках, которые работают от его имени

Председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Борис Хохряков заявил, что от его имени начали действовать мошенники. Как рассказал спикер у себя в Telegram-канале, что Telegram появился фейковый аккаунт названный его именем.

«Злоумышленники сообщают гражданам о том, что их обращение было взято в работу и просят уточнить дополнительную информацию. Прошу не реагировать на фейковые сообщения в социальных сетях и мессенджерах и не сообщать свои контакты»,— сообщил господин Хохряков. Он также попросил пользователей блокировать подобные сообщения и аккаунт с которых они приходят.

Председатель думы также отметил, что в регионе в целом участились случаи информационных атак на социальные сети югорчан.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области мошенники начали обманывать граждан под видом ФСБ.

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