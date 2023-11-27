Минкульт даст деньги на кино об СВО, экранизацию Прилепина и байопик о Лимонове

Министерство культуры России решило выделить госфинансирование на создание 249 игровых, неигровых, анимационных фильмов и сериалов, а также фильмов для детей и подростков. Господдержку, в частности, получат фильмы о военной операции на Украине «Своих не бросаем» и «Свинцовые небеса», экранизация рассказа «Лес» писателя Захара Прилепина, а также документальные биографические картины о писателе Эдуарде Лимонове и режиссере Никите Михалкове.

«По итогу конкурсных отборов были сформированы списки проектов, рекомендованных к получению субсидий в 2023 году в целях финансового обеспечения расходов, связанных с производством национальных фильмов»,— отмечает Минкульт.

Среди художественных фильмов господдержку получат экранизация романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ» и фильм «Семейное счастье» по мотивам романа Льва Толстого. Среди детских фильмов деньги от министерства культуры и Фонда кино получит продолжение «Чебурашки», а также картина «Суперангел». Господдержку получит несколько военных фильмов, среди которых фильмы о событиях Великой Отечественной войны «Почтарь» и «Остров Сухо», а также детектив «Фарфоровый солдатик» о боевых действиях в Сирии. Кроме того, государство поддержит съемки 105 неигровых кинолент, среди которых фильмы о писателе Михаиле Булгакове и режиссере Леониде Шварцмане.

Александр Кислов