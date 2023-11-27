Заварухин о поражении от «Спартака»: «Есть вопросы к нападающим»

Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Заварухин рассказал, что плохая реализация моментов и ошибка при смене вратаря в концовке являются главными причинами домашнего поражения от «Спартака». Встреча завершилась с итоговым счетом 1:4 (0:0; 0:2; 1:2).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер ХК "Автомобилист" Николай Заварухин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Главный тренер ХК "Автомобилист" Николай Заварухин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В начале были хорошее движение и взаимодействие в атаке, однако не было голов, что является главной проблемой. Во втором периоде мы попались на неправильной смене, благодаря чему соперник реализовал свои моменты. Хотели спасти игру и поменяли вратаря, но не получилось. Есть вопросы к нападающим, ведь в двух из трех игр один гол — это мало», – пояснил господин Заварухин.

Он добавил, что над проблемой реализации, так остро вставшей в нынешнем сезоне, команда работает на тренировках, но игрокам не хватает хладнокровия в игре под воротами и выходами один в ноль. Главный тренер «Автомобилиста» отметил хорошее движение и создание моментов нападающими Павлом Воронковым и Ильей Овчинниковым.

«Из положительного могу отметить количество моментов для гола, которое создавала команда, и игру в средней зоне. В остальном — счет на табло. Тренер нам говорил о возвращении в игру через владение, а после про сплоченность и то, что нужно двигаться дальше. Нам важно место в таблице и мы хотим подняться повыше, но для этого нужно побеждать», — поделился Илья Овчинников.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов сказал, что у его команды «первый период не получился». «В перерыве мы с ребятами поговорили и они адекватно отреагировали в игре, с дисциплиной и не принимая ненужных решений, что сыграло главную роль», — сказал он. Тренер «Спартака» подчеркнул хорошую игру стартового вратаря Андрея Кареева.

По статистике «Автомобилист» превзошел «Спартак» по броскам в створ (32 на 27), силовым приемам (12 на 8) и выиграл больше вбрасываний (35 на 15). Команда из Москвы чаще блокировала броски (13 на 10). У обеих команд равенство по штрафам (2).

После данного матча «Автомобилист» опустился на седьмое место в Восточной конференции КХЛ с 42 очками за 37 игр и 12 место в общей таблице. Их соперник ХК «Спартак» поднялся на вторую строчку регулярного чемпионата (51 очко) и является лидером Западной конференции.

Александр Стародумов

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