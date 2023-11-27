ХК «Автомобилист» завершил домашнюю серию поражением «Спартаку»

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл «Спартаку» из Москвы по ходу Регулярного чемпионата КХЛ. Таким образом, команда проиграла две из трех игр домашней серии, обыграв только тольяттинскую «Ладу». Матч прошел в Екатеринбурге на КРК «Уралец» и закончился со счетом 1:4 (0:0; 0:2; 1:2).

Первый период начался с контроля «Автомобилиста», завершившегося опасным броском по центру ворот. Далее москвичи начали контратаковать, пару раз заставив понервничать вратаря уральцев Владимира Галкина. Однако инициативой продолжал владеть «Автомобилист» — семь бросков против одного в створ. Количество бросков так и не переросло в качество, поэтому счет 0:0 после первого периода.

Во втором периоде «Автомобилист» продолжил безрезультативно наседать на ворота «Спартака». На 5 минуте вратарь хозяев в «домик» пропустил бросок от Егора Филина. Игроки «Автомобилиста» создали несколько очень опасных голевых моментов и даже выход один на один, но шайба так и не зашла в ворота «Спартака». В концовке нападающий гостей Никита Сусуев забил второй гол в ближний угол после разрезающей передачи Александра Беляева.

В середине третьего периода хозяева реализовали свой восьмой бросок в створ (за период), отличился Стефан Да Коста. «Автомобилист» с большим напором пошел вперед, в надежде как минимум перевести игру в овертайм, но к концовке острее был Спартак. Именно гости забили третий гол в пустые ворота после замены «Автомобилистом» вратаря на шестого полевого. Реализовал бросок нападающий Егор Филин из «Спартака», сделав дубль. Меньше, чем через минуту игрок москвичей Никита Голдобин забросил четвертую шайбу, установив окончательный счет — 4:1.

Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет 30 ноября в гостях против «Ак Барса» из Казани.

Александр Стародумов

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