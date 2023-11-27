УМВД уточнило данные о пострадавших в аварии с автобусом на Тутаев

В Ярославском районе в ДТП с рейсовым автобусом и легковым автомобилем пострадали три женщины и два мужчины. Уточненные данные о пострадавших сообщили в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на дороге Ярославль — Тутаев произошло лобовое столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля «ВАЗ». Сначала сообщалось о двух пострадавших, затем о шести.

Сейчас в УМВД уточнили окончательные данные: в аварии пострадали пять человек. «Пострадали пассажиры автобуса "ПАЗ" женщины 1956 и 1977 г.р., девушка 2005 г.р., молодой человек 2002 г.р., а также водитель автомобиля "ВАЗ" мужчина 1991 г.р., всем назначено амбулаторное лечение»,— сообщили в УМВД.

Ранее прокуратура начала проверку. Полиция также занимается установкой обстоятельств произошедшего.

Алла Чижова