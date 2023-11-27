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Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Тутаевском районе

Число пострадавших в аварии с рейсовым автобусом в Тутаевском районе выросло до шести человек. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Фото: «Типичный Тутаев«, «Вконтакте»

Фото: «Типичный Тутаев«, «Вконтакте»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на дороге Ярославль — Тутаев на левом берегу Волги произошло лобовое столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля «ВАЗ», в результате отправили в больницу двух человек. В аварию попал автобус, который соединяет правый и левый берега Волги в Тутаеве после закрытия переправы.

В УМВД сообщили, что авария произошла около 16:35 вблизи поселка Ярославка. «По предварительной информации в результате ДТП пострадали водители транспортных средств, а также 4 пассажира автобуса»,— говорится в сообщении полиции.

По факту ДТП областная прокуратура начала проверку, в ходе которой дадут оценку исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, включая вопросы безопасности пассажирских перевозок.

Алла Чижова

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