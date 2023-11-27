В Усть-Славянке намерены построить два многоярусных гаража

Власти Санкт-Петербурга одобрили проведение торгов на право заключения договоров аренды на инвестиционных условиях двух соседствующих земельных участков, которые расположены на Гудиловской улице в Невском районе города.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, на территории каждого участка планируется построить многоярусный гараж. Максимальная общая площадь объекта на каждой из локаций составляет около 18 тыс. кв. метров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Смольном одобрили целевое предоставление инвесторам земельных участков в Калининском и Приморском районах Петербурга. Там намерены построить две новых школы.

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