Инвесторам передадут участки для строительства двух школ на севере Петербурга

Правительство Санкт-Петербурга одобрило целевое предоставление инвесторам земельных участков в Калининском и Приморском районах города. Там намерены построить две новых школы.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, каждое из общеобразовательных учреждений будет рассчитано на 550 мест. Школы построят на проспекте Маршала Блюхера и на Глухарской улице.

По завершении строительства школьные здания будут безвозмездно переданы в собственность Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга также намерены выкупить в госсобственность новую школу, которую построили в ЖК «Северная долина» в Парголово.

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