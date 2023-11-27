В Польше приведено к присяге правительство Моравецкого

Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге правительство Матеуша Моравецкого, партия которого — «Право и справедливость» — потеряла большинство в парламенте по итогам выборов. Большинство получила оппозиционная партия «Гражданская платформа», которая не намерена поддерживать кандидатуру господина Моравецкого и предлагает назначить премьер-министром своего лидера Дональда Туска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анджей Дуда (слева) и Матеуш Моравецкий обмениваются рукопожатием во время церемонии принесения присяги

Фото: Czarek Sokolowski, AP Анджей Дуда (слева) и Матеуш Моравецкий обмениваются рукопожатием во время церемонии принесения присяги

Фото: Czarek Sokolowski, AP

Как отмечает польское издание Gazeta Wyborcza, Матеуш Моравецкий призвал польский Сейм в ближайшее время утвердить его кабинет министров, чтобы исполнительная власть смогла приступить к работе. Он отметил, что состав правительства претерпел существенные изменения (свой пост сохранил только министр обороны Мариуш Блащак), также в него вошло несколько представителей оппозиционных партий.

Президент Польши Анджей Дуда назвал новый состав правительства «достойным и по-настоящему инклюзивным» и обратил внимание на то, что министерские посты получили «сразу пять женщин».

Польский Сейм проведет голосование по утверждению кабинета министров на следующей неделе.

На прошедших 15 октября выборах правящая партия «Право и справедливость» набрала 35,38% голосов, лишившись большинства в парламенте. Второе место заняла оппозиционная «Гражданская платформа» во главе с Дональдом Туском, набрав 30,7%, третье — правоцентристская партия «Третий путь» (14,4%), четвертое — «Новые левые» (8,61%).

Президент Анджей Дуда, представитель «Права и справедливости», сразу после подведения итогов голосования сообщил, что первым право сформировать правительство получит его однопартиец Матеуш Моравецкий.

Лидер «Гражданской платформы» Дональд Туск в ответ дал понять, что его политическая сила выступает против сохранения действующего премьера и будет блокировать это назначение. Исполком «Гражданской платформы» принял решение, что ее кандидатом в премьеры станет господин Туск.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Президент прикрылся традицией».

Александр Кислов