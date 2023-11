Сооснователь и гитарист британской постпанк-индастриал-группы Killing Joke Кевин «Джорджи» Уокер умер вчера, 26 ноября, в возрасте 64 лет. Он скончался от сердечного приступа в Праге, сообщили участники группы в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Фото: Tuomas Vitikainen CC BY-SA 3.0

Фото: Tuomas Vitikainen CC BY-SA 3.0

Кевин Уокер присоединился в образовавшейся в Лондоне группе Killing Joke в 1979 году, откликнувшись на объявление в музыкальной прессе. Кевин Уокер и вокалист Джереми Коулман были единственными оригинальными участниками группы.

С 1980 по 2015 годы Killing Joke выпустила 16 студийных альбомов, среди них: Revelations, Fire Dances, Night Time, Brighter Than a Thousand Suns, Pylon. О влиянии группы на свое творчество говорили музыканты Metallica, Nirvana, Ministry, Fear Factory, Nine Inch Nails, Soundgarden, Faith No More и Korn.

Лусине Баласян