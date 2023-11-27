По книге «Ёбург» Иванова запланировали снять сериал с участием Ивлеевой

Организаторы фестиваля экранизаций и форума кино и литературы «Читка 2.0» сообщили, что по книге писателя Алексея Иванова будет снят сериал под проектным названием «Ёбург. Город храбрых. Сделано в девяностых». Одну из ролей в нем сыграет телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Лабиринт Фото: Лабиринт

В сообщении организаторов фестиваля отмечается, что режиссером сериала станет Олеся Кустова, продюсером — Марика Михарева.

Представитель Алексея Иванова Юлия Зайцева рассказала E1.ru, что писатель никакой информации о сериале по книге не имеет, а права на экранизацию «Ёбурга» продал несколько лет назад.

Анастасия Ивлеева не сообщала о планах участвовать в проекте.

Организаторы фестиваля описывают будущий сериал так: «Основное действие происходит в настоящее время в Екатеринбурге, главная героиня пытается разобраться в смерти своего отца в 90-е и с головой погружается в то время, встречаясь с представителями крупнейших уральских ОПГ».

Как заявляют представители фестиваля, создатели будут опираться на структуру сериала «Перевал Дятлов», в котором настоящее и прошлое время перемешиваются. Предполагаемые даты съемок и другие подробности проекта пока не раскрываются.

Александр Кислов