Комздрав ищет поставщика шприцев для медучреждений Петербурга за 25 млн рублей

Подведомственное комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга ГКУ «Дирекция по закупкам комитета по здравоохранению» объявило конкурс по выбору поставщика шприцев общего назначения. На эти цели выделено 24,8 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно техзаданию, поставку шприцев необходимо осуществить для семи государственных медицинских учреждений. Они должны быть десяти разных видов. Поставлять шприцы потенциальному победителю тендера нужно будет по заявке конечных заказчиков до начала декабря 2024 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 декабря. Итоги планируется подвести 6 декабря.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за период продолжающей прививочной кампании в Петербург поступило более 2,5 млн доз вакцин против гриппа и свыше 537 тыс. доз гриппозных вакцин для иммунизации детей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте