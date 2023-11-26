Прививку от гриппа в Петербурге в этом сезоне сделали уже более 3,2 млн человек

В Санкт-Петербурге от гриппа вакцинировались 3 250 567 человек, что составляет 60,5% от всех жителей города и на 0,5% превышает план, установленный Минздравом РФ. Среди привившихся в этом году — 2 728 000 взрослых, 500 000 детей, 12 000 беременных, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За период прививочной кампании, которая стартовала 28 августа, в Петербург поступило более 2,5 млн доз вакцин против гриппа и свыше 537 тыс. доз гриппозных вакцин для иммунизации детей. Для взрослого населения поставлено 2 млн доз гриппозных вакцин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в медучреждениях Петербурга из-за роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции вновь ввели обязательный масочный режим.

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