В поселке Металлострой расширят Центральную улицу

Власти Санкт-Петербурга одобрили проект планировки и межевания территории для работ по модернизации и приведению в нормативное состояние Центральной улицы в поселке Металлострой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Как сообщили в пресс-службе Смольного, по мнению чиновников, это позволит улучшить связь между жилыми и промышленными зонами района.

В настоящий момент протяженность Центральной улицы в Металлострое составляет почти 1 км. Предполагается, что после реконструкции она станет четырехполосной. На ней будут проложены современные тротуары и велодорожки, а также создадут дополнительные остановки общественного транспорта.

Планируемые сроки работ в администрации Петербурга не озвучили.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на продолжение Балтийского бульвара в Красносельском районе, который продлит существующий участок дороги до улицы Адмирала Черокова.

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