Балтийский бульвар в Петербурге продлят за Дудергофский канал

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство участка Балтийского бульвара, который продлит существующий бульвар до улицы Адмирала Черокова, сообщил «Деловой Петербург».

Вдоль новой части бульвара будет построена набережная — на участке от улицы Адмирала Черокова до набережной Дудергофского канала. В разрешении застройщиком указан комитет по развитию транспортной инфраструктуры, но, согласно инвестсоглашению с правительством Петербурга, строить дорогу и укреплять берега Финского залива будет компания «Балтийская жемчужина», которая застраивает Красносельский район жильем. В ЗАО подтвердили, что будут финансировать строительство.

Согласно разрешительной документации, компании предстоит проложить магистральную улицу районного значения протяженность 630 метров с четырьмя полосами движения. В «Балтийской жемчужине» сообщили, что дорогого благоустройства здесь не планируется: «Это будет просто берегоукрепление набережной: плиты и спуск к заливу». Участок улицы Адмирала Черокова, который выдается в залив, демонтируют, а Жемчужный пляж сохранят. Предполагается, что мост между двумя участками бульвара должен появиться до 2043 года.

По условиям инвестиционного соглашения за право построить между Петергофским шоссе и Финским заливом около 1,5 млн кв. м жилой недвижимости «Балтийская жемчужина» обязалась построить дороги на сумму не менее $115 млн в рублевом эквиваленте.

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