В Ялте из-за последствий шторма ввели режим ЧС

В Ялте ввели режим чрезвычайной ситуации. Как сообщила в своем Telegram-канале глава города Янина Павленко, он будет действовать до полной ликвидации последствий непогоды.

По поручению главы Крыма Сергея Аксенова в регионе создают рабочую группу, которая обследует берегоукрепительные сооружения от Фороса до Гурзуфа. Отдел курортов и туризма собирает сейчас от собственников и пользователей бусов информацию о том, какие из них пострадали в ЧС.

Еще одну рабочую группу создадут в Ялте для обследования мостов, подпорных стен и фасадов, а также дорог и дворовых территорий.

Янина Павленко отметила, что на ликвидацию последствий непогоды вышли более 500 сотрудников коммунальных служб, ресурсоснабжающих предприятий и аварийных бригад.

Мэр также подчеркнула, что сейчас погода спокойная. Но уже с вечера 28 ноября ожидается усиление ветра, а в среду — обильные осадки.

Режим ЧС также ввели в Ейском районе Кубани. Там из-за подтоплений в пункты временного размещения эвакуировали более 50 человек.

Татьяна Ручкина

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