В Ейском районе ввели режим ЧС

На территории Ейского района 27 ноября с 17:00 вводится режим «Чрезвычайная ситуация». Соответствующее постановление публикует администрация муниципалитета.

По данным ведомства, режим ЧС вводится для органов управления, сил и средств районного звена краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Установлен местный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию.

В Ейском районе нагонной волной подтопило улицы. Более 50 жителей станицы Должанской и поселка Ясенская Переправа эвакуировали. Глава района Роман Бублик отметил, что жителей района оповещали, в том числе по телевидению и радио.

В Ейске уже завершен обход домов. В городе развернули оперштаб и выставили посты наблюдения за уровнем моря. Всего в городе подтопило 79 придомовых территорий, в станице Должанской — 134 территории и 12 домов, в поселке Ясинская Переправа — семь придомовых территорий и три дома.

Татьяна Ручкина

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