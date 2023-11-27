В Тутаевском районе в аварии с автобусом пострадали два человека

На дороге Ярославль — Тутаев на левом берегу Волги рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате отправили в больницу двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тутаевского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Типичный Тутаев«, «Вконтакте» Фото: «Типичный Тутаев«, «Вконтакте»

В аварию попал автобус, который соединяет правый и левый берега Волги в Тутаеве после закрытии переправы. По данным администрации, произошло лобовое столкновение. Другой автобус выехал с правового берега за пассажирами.

Раньше всего на месте происшествия оказалось МЧС в составе 8 спасателей и двух единиц техники. Причины аварии установит ГИБДД.

Алла Чижова