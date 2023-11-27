В Екатеринбурге продают похоронное агентство «Ритуал» за 18 млн рублей

В Екатеринбурге выставили на продажу похоронную службу «Ритуал» на ул. Куйбышева, 78. Как следует из опубликованного на «Авито» объявления, за 18 млн руб покупатель получит помещение площадью 67 кв. м., клиентскую базу, сайты, рекламу и баннер.

Компания «Ритуал» была создана в 1987 году. За время своей деятельности организовала 35 тыс похорон, следует из сайта компании.

Как сообщил портал E1 со ссылкой на сервис «Контур.Фокус», прибыль «Ритуала» снижается пять лет. В 2018 году она составила 18,2 млн руб, а в 2022 году — 1,96 млн. В прошлом году компания ушла в чистый убыток, который составил 681 тыс руб.

Напомним, ранее в Екатеринбурге выставили на продажу ТРЦ «Алатырь» на ул. Малышева, 5. Начальная цена ТРЦ составляет 1,75 млрд руб..

Виталий Красиков

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте