В Екатеринбурге выставили на продажу ТРЦ «Алатырь» за 1,5 млрд рублей

В Екатеринбурге за 1,5 млрд руб. продают ТРЦ «Алатырь» на ул. Малышева, 5. Объявление опубликовано на «Авито». Общая площадь здания составляет 73,4 тыс. кв. м. Площадь земельного участка — 12,6 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«ТРЦ "Алатырь" — один из самых популярных торговых центров Екатеринбурга и области, благодаря удобному расположению в самом центре города, а также разнообразию представленных магазинов, спортивных и развлекательных пространств»,— указано в объявлении. Торговый центр оборудован лифтами, эскалаторами и лестницами. Также в состав лота входит парковка на 487 автомобилей.

В объявлении отмечается, что начальная цена ТРЦ составляет 1,75 млрд руб., а 1,5 млрд руб. — начальная цена. Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 ноября.

ТРЦ «Алатырь» был построен в 2009 году. Объект находится под управлением ООО «Астерия». На девяти этажах торгового центра располагаются более 40 магазинов и бутиков, кинотеатр, состоящий из девяти залов на 1,3 тыс. мест, батутный парк, фуд-корт, фитнесс-клуб с бассейном и спа-зоной.

Напомним, торговый центр уже выставляли на продажу в ноябре 2022 года. Начальная стоимость составляла 1,75 млрд руб.

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