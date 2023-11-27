На Кубани выплатят компенсации за частично разрушенное штормом имущество

Власти Краснодарского края до конца недели выплатят компенсации тем жителям, чье имущество оказалось частично утрачено в результате сильнейшего за последние 100 лет шторма. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

«Остается вода только на придомовых территориях, где мы сегодня ее откачивать помогаем людям. Там, где вода заходила в дома, там ее уже нет»,— сказал Вениамин Кондратьев.

С 26 ноября на Кубани ухудшилась погода. Пик стихии пришелся в ночь с 26 на 27 ноября. Главы городов и районов назвали число подтопленных территорий. Комиссии начали подворовой обход для определения ущерба.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram