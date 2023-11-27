Севший на мель под Анапой сухогруз Blue Shark был построен в 1987 году

Севший на мель в Витязево под Анапой сухогруз Blue Shark построен в 1987 году. За эти годы судно три раза меняло флаг — с Панамы и Южной Кореи до Белиза (от более качественного к менее), рассказала «Ъ-Кубань» инспектор Российского профсоюза моряков (РПСМ) Ольга Ананьина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Озаровский, Юрий Озаровский Фото: Юрий Озаровский, Юрий Озаровский

По ее словам, менялись и компании—владельцы Blue Shark— от южнокорейской до ливанской, затем до греческой.

«Как правило, такие суда некоторое время успешно эксплуатируются на рынке. Изначально судно работало в Америке, Австралии, Вьетнаме, на Филиппинах, оно было достаточно надежно, чтобы осуществлять длительные рейсы. Затем подобные сухогрузы перекупаются турецкими, ливанскими, сирийскими или греческими компаниями, и переводятся в регион Черного и Азовского морей»,— прокомментировала Ольга Ананьина.

Каждый год, в осенне—зимний сезон, несколько таких судов регулярно тонут, раскалываются, садятся на мель, добавила она. Согласно последней проверке ПСК в сентябре текущего года в Египте было выявлено всего два замечания, отметила госпожа Ананьина.

В ночь на 27 ноября сухогруз Blue Shark под флагом Белиза сел на мель в районе Анапы. Как рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе РосМорРечФлота, на судно в Тамани осуществили погрузку ячменя. Экипаж успел загрузить на сухогруз 2,8 тыс. тонн зерна, после чего поступило распоряжение капитана о том, что все суда срочно надо вывести в открытое море из-за приближающегося шторма для обеспечения безопасности.

«В порту опасно было находиться. Сухогруз вышел в море, он пытался встать на якорь, но не получилось и его ветром вынесло на мелководье. Корпус судна цел, на борту находятся 21 человек, экипаж не пострадал»,— добавили в ведомстве.

Членами экипажа являются граждане Сирии, Индии и Египта. В настоящий момент между Морской спасательной службой и экипажем сухогруза Blue Shark ведутся переговоры относительно дальнейшей судьбы корабля. Экстренные службы находятся в режиме готовности. Уточняется, сто спасательная операция начнется, как только установятся благоприятные погодные условия.

Тат Гаспарян

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