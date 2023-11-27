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Экипаж выброшенного на мель под Анапой сухогруза Blue Shark не пострадал

Члены экипажа сухогруза Blue Shark из Белиза не пострадали при попадании судна на мель в районе поселка Витязево под Анапой, сообщает пресс-служба Росморречфлота. Моряков эвакуируют, как только позволит погода.

Корабль, груженный 2,8 тыс. т ячменя, шел из порта Тамань вдоль Черноморского побережья. Вечером судно получило предупреждение о шторме и встало на якорь. Однако, около 01:00 27 ноября оно было выброшено на мель рядом с Анапой. На борту в этот момент находились 21 человек — граждане Сирии, Индии и Египта.

В момент происшествия никто не пострадал. Само судно повреждений и протечек не имеет.

«Силы и средства Азово-Черноморского филиала ФГБУ “Морспасслужба“ приведены в готовность. Аварийно-спасательная операция начнется, как только позволит погода»,— сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Анастасия Назарова

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