В III квартале количество мошеннических операций в банковской сфере выросло, ущерб сократился

Активность злоумышленников в III квартале 2023 года выросла, говорится в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств», опубликованном на сайте ЦБ. Всего им удалось провести 288,8 тыс. операций без согласия клиентов, что на 23% больше, чем за четыре предыдущих квартала в среднем. В то же время ущерб от мошеннических действий сократился на 11,3%, до 3,6 млрд руб. Также сообщается, что в июле—сентябре банки смогли отразить 10,8 млн атак, совокупный ущерб от которых мог составить 1,7 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В отчетный период регулятор направил на блокировку 141,8 тыс. телефонных номеров, используемых в противоправных целях. Большая часть мошеннических звонков поступала с мобильных телефонов. Также было выявлено 8,4 тыс. мошеннических интернет-ресурсов, в том числе фишинговых сайтов и финансовых пирамид.