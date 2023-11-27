В течение трех недель в Краснодаре отремонтируют крышу поврежденного ветром дома

Крышу пострадавшего от ветра дома по 1-му проезду Айвазовского, 30 в Краснодаре отремонтируют в течение трех недель. Из здания никто не переселился. Ночью были приняты превентивные меры, которые позволили избежать подтопления жилых помещений, цитирует главу города Евгения Наумова пресс-служба администрации.

Ситуацию с ликвидацией последствий непогоды обсудили на совещании под председательством губернатора региона Вениамина Кондратьева. Глава края отметил, что в некоторых районах меньше чем за сутки выпала почти месячная норма осадков.

В мэрии напомнили, что ветер ночью повалил 25 деревьев. Большинство из них уже убрали.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram