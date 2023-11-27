Спасатели разбирают обломки крыши многоэтажки в Краснодаре

Сотрудники Городской Службы спасения и «Кубань-Спас» в Краснодаре демонтировали повреждённые конструкции крыши дома в 1-м проезде Айвазовского, 30. Вечером накануне, 26 ноября, сильный ветер сорвал кровлю многоквартирного дома, она упала на частные дома.

Из-за происшествия в нескольких домах пропали свет и газ. Сейчас их подачу восстановили. Саму многоэтажку защитили от дождя.

В течение дня 27 ноября специалисты обследуют кровлю, полностью демонтируют и вывезут повреждённые конструкции. Вскоре начнется подготовка к восстановительным работам.

Вячеслав Рыжков

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