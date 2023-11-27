В Туапсе 30 ноября включат сирены
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод проведет плановую проверку готовности локальной системы оповещения. Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, мероприятие пройдет 30 ноября в 10:00.
На предприятии включат электрические сирены и голосовое оповещение по громкой связи о проводимой проверке. Жителей города просят сохранять спокойствие.
Проверки на Туапсинском НПЗ проводятся регулярно. Ранее сирены включались 29 сентября и 11 октября.
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