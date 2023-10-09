В Туапсе проверят систему оповещения ООО «РН-Туапсинский НПЗ»

В ближайшую среду, 11 октября, в Туапсе пройдет проверка системы оповещения. Тестировать ее будет ООО «РН-Туапсинский НПЗ», сообщили в официальном Telegram-канале администрации муниципалитета.

Гостей и жителей курорта предупредили, что проверка начнется в 10:00. В это время зазвучат электрические сирены, граждан оповестят по громкой связи о проводимой проверке.

«Просьба не поддаваться панике, оставаться на своих рабочих местах»,— призвали в администрации.

Вячеслав Рыжков

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