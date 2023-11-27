ФСБ остановила транзит наркотиков через Белгородскую область

Управление ФСБ России по Белгородской области сообщило о задержании участников преступной группы, специализирующейся на доставке транзитом через регион крупных партий наркотиков. Как рассказали в ведомстве, в отношении двух жителей Нового Оскола и граждан РФ возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (максимальное наказание — 20 лет лишения свободы).

По версии следствия, подозреваемые, изъяв из тайниковой закладки наркотики, собирались сбыть их через «Интернет». На пути следования к месту сбыта сотрудники ФСБ задержали их с поличным. По информации «Ъ-Черноземье», у задержанных обнаружили более 2 кг наркотических веществ.

В настоящий момент проводится экспертиза изъятых у подозреваемых наркотиков. Расследование уголовного дела продолжается.

Этой осенью суд в Москве вынес приговор местному жителю Виктору Харламову за организацию канала поступления крупных партий синтетических наркотиков с территории Украины через Белгородскую область (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Ему назначили 14 лет колонии строгого режима.

Сергей Толмачев

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